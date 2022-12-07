На Урале уничтожили 40 тонн небезопасного сливочного масла

Предпринимателю направили требование об изъятии из оборота товара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уничтожили 40 тонн небезопасного сливочного масла. Об этом сообщает региональное Управлением Россельхознадзора.

- В результате анализа в ФГИС «Меркурий» установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта ИП Заботиной А.А. (цех фасовки спреда сливочного масла в Сысертском районе) поступила продукция, не соответствующая обязательным требованиям ветеринарного законодательства, - говорится в сообщении.

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что уполномоченное лицо отправителя продукции ООО «Прайд» добавило в журнал запись о добавлении 40 тонн а сливочного крестьянского масла. При этом информацию о качестве и безопасности продукции не указали. Предпринимателю направили требование об изъятии из оборота товара.

В октябре 2022 килограмма в Свердловскую область в октябре завезли 222 килограмма поддельного сливочного масла неизвестного происхождения. Выявили это сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга ФГИС «Меркурий».