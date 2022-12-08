В уральском селе похоронили 37-летнего добровольца, погибшего на спецоперации

Героя похоронили с воинскими почестями. Фото: социальные сети главы Тугулыма Николая Черепанова

В уральском селе Трошково похоронили 37-летнего Юрия Самоделкина, который погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина был уроженцем деревни Мохирева под Талицей, а позже жил в Тюменской области. В сентябре этого года еще до объявления мобилизации он ушел добровольцем.

- После окончания контракта планировал поступить в школу прапорщиков и посвятить свою жизнь служению Родине. 20 ноября 2022 года рядовой инженерно-саперной роты, исполняя свой воинский долг, погиб под минометным обстрелом в селе Макеевка, - написал на своей странице в социальных сетях глава Тугулыма Николай Черепанов.

Героя похоронили с воинскими почестями. Ранее стало известно, что ветеран полиции из Новоуральска, 55-летний Валерий Парфирьев, погиб во время спецоперации на Украине.

- Валерий Зиннурович всегда был истинным патриотом своей Родины. Настоящим мужчиной с большой буквы. Когда началась частичная мобилизация, он в силу своего профессионального опыта встал и поехал добровольцем в зону СВО, - написал градоначальник.