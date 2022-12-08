Ветеран полиции из Свердловской области погиб на Украине

Валерий Парфирьев уехал в зону СВО после объявления частичной мобилизации. Фото: страница во «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

Ветеран полиции из Новоуральска, 55-летний Валерий Парфирьев, погиб во время спецоперации на Украине. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал мэр свердловского города Вячеслав Тюменцев.

- Валерий Зиннурович всегда был истинным патриотом своей Родины. Настоящим мужчиной с большой буквы. Когда началась частичная мобилизация, он в силу своего профессионального опыта встал и поехал добровольцем в зону СВО, - написал градоначальник.

Валерий Парфирьев приехал в Новоуральск в 1989 году. Он трудился на Уральском автомоторном заводе. С декабря 1985 по апрель 1993 года он служил по контракту в армии. В июле 1993 года он поступил на службу в ОВО при УВД Новоуральска. Он работал там до 2000 года. А затем перешел на службу в ОВО при УВД Невьянска.

Тюменцев отметил, что Валерий Зиннурович был ответственным и инициативным сотрудником. У него были ведомственные награды. После выхода на пенсию, по словам мэра, мужчина занялся бизнесом. Погибший также был любящим отцом, у него остались трое сыновей. Прощание с Валерием Парфирьевым состоится в похоронном доме 9 декабря.