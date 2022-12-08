Свердловский Минздрав опубликовал памятку по лечению гриппа

Медики рекомендуют соблюдать постельный режим, часто мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко выросло количество заболевших ОРВИ. Среди них медики фиксируют случаи заболевания гриппом. Поэтому в свердловском Минздраве решили напомнить, как его лечить, и выпустили памятку.

- Известно, что большая часть людей может заболеть нетяжелой формой гриппа и способна выздороветь без медицинской помощи, - отмечается в памятке.

Если вы знаете, что у вас нетяжелая форма гриппа, то медики рекомендуют соблюдать постельный режим, часто мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещение. Кроме того, необходимо много пить - обычную или минеральную воду, клюквенный или брусничный морсы, несладкий чай с лимоном.

Если вы ждете врача, то до его прихода и назначения лекарств, согласно памятке, можно использовать сосудосуживающие средства в виде капель в нос, а также жаропонижающие и обезболивающие препараты, показанные при температуре выше 38,5 и болевых симптомах.

- Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в том числе и при применении у детей, - отмечается в памятке. - Разовая доза парацетамола для взрослых составляет 500 мг, кратность - до 4 раз в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг 3 - 4 раза в сутки внутрь после еды.

Также медики напоминают, что если вы заболели, то необходимо оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их.