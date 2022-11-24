С 1 декабря в Екатеринбурге изменят номера шести троллейбусов

Маршрут №7 «Посадская-Академическая» начнет ездить под №37 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года изменят номера шести троллейбусных маршрутов. Об этом напоминает мэрия.

- Реализация концепции сквозной нумерации общественного транспорта позволит исключить дублирование номеров маршрутов и разграничить цифровые значения по видам общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Номера с 1 по 20 присвоят трамваям, а с 20 по 40 – троллейбусам. Остальные цифры будут давать автобусам.

Троллейбусный маршрут №7 «Посадская-Академическая» с 1 декабря начнет ездить под №37. Троллейбус № 8 «Коммунистическая – площадь 1-ой Пятилетки – Коммунистическая» поменяют на № 38. Маршрут №10 «Ильича – площадь 1-ой Пятилетки – Ильича» станет №30.

Троллейбус № 12 «Коммунистическая – Академическая» получит №32, №15 «Ботаническая – Крауля» - №35. А маршрут №17 «Коммунистическая – Калининская» будет курсировать под №29.

Ранее жители Уралмаша забеспокоились из-за перенумерации троллейбусов. Они считают, что пенсионеры, которые регулярно на них ездят, будут путаться. Однако в мэрии заверили, что информация об изменениях будет размещена в салонах и на остановках. Также о перенумерации будут говорить дикторы в аудиосообщениях в троллейбусах.