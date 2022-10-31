Троллейбусы изменят номера к 1 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уралмаша обеспокоены сменой номеров шести троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге. Уже известно, что все эти троллейбусы изменят номера к 1 декабря 2022 года. Однако пенсионеры, которые регулярно на них ездят, считают, что это обернется путаницей.

- У меня нет интернета, как и у многих пенсионеров, откуда им знать, что их троллейбус теперь ездит под другим номером? К тому же, это уже стало историей района: всю жизнь троллейбусы №8, №10 ездят по Уралмашу, мы к этому привыкли, - возмущается одна из жительниц Уралмаша.

По мнению жителей района, переименование троллейбусов затронет бюджет, который можно использовать на другие, более важные цели. Например, на ремонт тех же трамваев и троллейбусов, так как большая его часть была выпущена несколько десятилетий назад.

- Понятно, что ни один турист ни за что не сядет в наши старые троллейбусы, поэтому, в первую очередь нужно думать о нашем комфорте: бабушки и дедушки начнут путаться. В трамвайно-троллейбусном депо говорят, что они сами в шоке и не знают, что делать: и без того народу мало в транспорте, - рассказывает «КП-Екатеринбург» пенсионерка.

Пенсионеры пугаются, что начнется путаница Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СМЕНА НОМЕРОВ

В администрации города пассажиров успокаивают: новая нумерация никак не повлияет на маршруты. Все шесть троллейбусов начнут ходить также, как и сейчас.

- Информация об изменениях размещена в салонах троллейбусов и на остановках по маршруту движения маршрутов, у которых меняются номера. Информацию проговаривают дикторы в аудиосообщениях в салоне троллейбусов. Мы продолжим информационную работу до и после 1 декабря. Уверены, рассказать о смене маршрутов мы сможем большинству горожан, - заявили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Перенумеровывать транспорт в Екатеринбурге нужно для того, чтобы избежать дублирования номеров трамваев, автобусов и троллейбусов.

- Планируется, что номера с 1 по 19 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении, - уточняют в администрации.

Кроме того, система позволит в случае поломки трамвая и запуске по его маршруту автобуса с его номером, быстро при помощи цифровой информации обозначить замену.

В ближайшее время планируется разграничить номера автобусов в центре города и тех, что работают на подвозных маршрутах из отдаленных населенных пунктов. Например, номера автобусов, которые ездят из отдаленных территорий до крупных пересадочных узлов, буду иметь большее числовое значение.

Новые номера не повлияют на маршрут: он останется прежним Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗМЕНЯТ НОМЕР

На сайте мэрии Екатеринбурга есть подробная информация о новых номерах троллейбусов.

Так, троллейбус №7 «Посадская-Академическая» с 1 декабря будет ездить под номером 37.

№ 8 «Коммунистическая – Площадь 1-ой Пятилетки – Коммунистическая» перенумеруют в №38.

Троллейбус № 10 «Ильича – Площадь 1-ой Пятилетки – Ильича» начнет ходить под №30.

№ 12 «Коммунистическая – Академическая» станет троллейбусом под номером №32.

№ 15 «Ботаническая – Крауля» станет ездить с номером 35.

Троллейбус № 17 «Коммунистическая – Калининская» превратят в троллейбус №29.

О том, что маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге перенумеруют стало известно во второй половине октября. Тогда же в мэрии уточнили, что эта мера стала необходимой.