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Общество24 октября 2022 13:30

В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов получат новые номера

Такая система необходима для реализации сквозной нумерации
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом схема их движения останется прежней

При этом схема их движения останется прежней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов получат новые номера. Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года, причем схема их движения останется прежней.

- Планируется, что номера с 1 по 20 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Такая система необходима для реализации сквозной нумерации, чтобы лучше ориентироваться в видах общественного транспорта.

Это значит, что с 1 декабря № 7 станет № 37, № 8 будет № 38, № 10 получит № 30, № 12 станет курсировать под № 32, № 15 изменят на № 35, а № 17 пойдет под № 29.