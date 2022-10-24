При этом схема их движения останется прежней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов получат новые номера. Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года, причем схема их движения останется прежней.

- Планируется, что номера с 1 по 20 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Такая система необходима для реализации сквозной нумерации, чтобы лучше ориентироваться в видах общественного транспорта.

Это значит, что с 1 декабря № 7 станет № 37, № 8 будет № 38, № 10 получит № 30, № 12 станет курсировать под № 32, № 15 изменят на № 35, а № 17 пойдет под № 29.