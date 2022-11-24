Нас ждут морозные выходные
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Окончание осадков в Екатеринбурге ожидается 24 ноября не ранее 21:00, сообщает в своем Telegram-канале специалист в метеорологии Алексей Пулин.
- Наиболее вероятно прекращение снегопада в интервале времени с 23:00 до 01:00, - написал специалист.
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила, что в пятницу, 25 ноября, осадков не ожидается.
- Снегопад должен прекратиться ночью. Выходные в Екатеринбурге будут морозными. Температурный режим -20..-22 градуса, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.
Ранее в МЧС предупредили о сильном снеге и гололедице на дорогах.