Нас ждут морозные выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окончание осадков в Екатеринбурге ожидается 24 ноября не ранее 21:00, сообщает в своем Telegram-канале специалист в метеорологии Алексей Пулин.

- Наиболее вероятно прекращение снегопада в интервале времени с 23:00 до 01:00, - написал специалист.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила, что в пятницу, 25 ноября, осадков не ожидается.

- Снегопад должен прекратиться ночью. Выходные в Екатеринбурге будут морозными. Температурный режим -20..-22 градуса, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Ранее в МЧС предупредили о сильном снеге и гололедице на дорогах.