Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 10:02

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончится снегопад

Из-за осадков мегаполис застрял в пробках
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Нас ждут морозные выходные

Нас ждут морозные выходные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окончание осадков в Екатеринбурге ожидается 24 ноября не ранее 21:00, сообщает в своем Telegram-канале специалист в метеорологии Алексей Пулин.

- Наиболее вероятно прекращение снегопада в интервале времени с 23:00 до 01:00, - написал специалист.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила, что в пятницу, 25 ноября, осадков не ожидается.

- Снегопад должен прекратиться ночью. Выходные в Екатеринбурге будут морозными. Температурный режим -20..-22 градуса, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Ранее в МЧС предупредили о сильном снеге и гололедице на дорогах.