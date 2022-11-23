В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Свердловской области

Непогода ожидается 24 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили предупреждение о сильном снегопаде и гололеде 24 ноября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия, - говорится в сообщении.

Спасатели призывают не оставлять открытыми окна, двери и вентиляционные отверстия. Пешеходам во время сильного снегопада советуют обходить стороной хлипкие строения и дома. Также нужно остерегаться частей конструкций, нависших на строениях, и оборванных проводов линий электропередач.

Водителям спасатели рекомендуют соблюдать во вовремя непогоды скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров. Если в машине что-то сломалось или при плохой видимости, нужно включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощь в автомобиле с включенным двигателем. При этом необходимо приоткрыть окно для вентиляции.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область придут морозы. В ночь на 23 ноября синоптики обещали похолодание до -29 градусов.