На Урале мужчина пытался спрятаться от приставов за креслом

Должника доставили на прием к судебному приставу-исполнителю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье мужчина, не выплачивающий долг по кредиту, пытался спрятаться от судебных приставов за креслом. Однако укрытие оказалось не надежным, и они его заметили.

- В Верхотурском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с братьев — жителей Верхотурья задолженностей, - говорится в сообщении приставов.

Один из мужчин задолжал по кредиту, а другой накопил долг в 800 тысяч рублей по алиментам дочке и сыну. Мужчины официально нигде не трудоустроены и у них нет имущества, которое можно взыскать. А на расчетные счета уральцев деньги не приходят. Должники уклонялись от погашения долгов и не приходили на прием к судебным приставам-исполнителям. Тогда было принято решение об их принудительном приводе.

Оба брата жили в Верхотурье в домах по соседству. Пристав зашли к должнику по алиментам, но его не было дома. Тогда они отправились ко второму мужчине. Дверь открыла девушка. Она заявила, что мужчины дома нет. Но судебные приставы заметили, что кто-то прячется за креслом. Им оказался должник по алиментам.

Мужчину доставили на прием к судебному приставу-исполнителю, а следом за ним в отделение прибежал и его брат. На должников составили административные протоколы за неисполнение обязательств. На девушку составили протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).