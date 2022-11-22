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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:19

В ТЦ «Гринвич» откроется первый в городе магазин нижнего белья Lavarice

Сейчас магазины бренда работают только в Москве и в Санкт-Петербурге
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Где именно в торговом центре будет находится новый магазин пока не раскрывается

Где именно в торговом центре будет находится новый магазин пока не раскрывается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Гринвич» откроется первый в городе магазин бренда нижнего белья и пляжной одежды Lavarice. Точная дата открытия пока не называется.

- Классная новость, Lavarice скоро откроется в Гринвиче, - написали в telegram-канале торгового центра. - А это значит, на один бренд с базовым бельем и классными купальниками у нас, да и в целом в Екате, станет больше.

Информацию об открытии магазина в Екатеринбурге подтвердили «КП-Екатеринбург» и представители бренда. Сейчас магазины Lavarice работают в Москве и в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Lavarice - это международный бренд бесшовных боди, базовой одежды и купальников из регенерированного полиамида.