В Екатеринбурге на 13-летнего мальчика напала бродячая собака

Пострадавшему вызвали скорую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13-летнего школьника покусала бродячая собака, инцидент произошел вечером 19 ноября в районе жилого дома на улице Энтузиастов, в тот момент мальчик гулял вместе со своим товарищем.

Чтобы спастись от агрессивного животного, приятели забрались на крышу припаркованного автомобиля, чем привлекли внимание жильцов ближайшей многоэтажки.

- В ходе проверки выяснилось, что двое несовершеннолетних действительно забрались на припаркованный автомобиль, однако сделали они это не из хулиганских побуждений, а пытаясь спастись от агрессивной бродячей собаки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. При этом школьников проверили на наличие запрещенных веществ в крови, однако ничего подозрительного у них не нашли.

- Служба по делам несовершеннолетних продолжает проверку по данному происшествию, - добавили в полиции.