Роспотребнадзор вынес УЖК предостережение из-за грязной воды в домах на Уралмаше

Специалисты ведомства также добавили, что продолжают контролировать ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области вынес в адрес управляющей компании предостережение из-за грязной воды с неприятным запахом в домах на Уралмаше. В частности, с такой проблемой столкнулись жильцы многоэтажки по адресу: Коммунистическая, 20.

- Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора вынес в адрес управляющей компании, которая обслуживает район, АО «Орджоникидзевская УЖК» предостережение о недопустимости обязательных требований законодательства, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства также добавили, что продолжают контролировать ситуацию. Напомним, местные жители обратили внимание на то, что из крана течет горячая вода, в которой, по их мнению, содержится сероводород.