Жители заявили, что вода пахнет тухлыми яйцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уралмаша пожаловались на грязную воду с неприятным запахом. По их словам, ситуация не меняется уже неделю. В частности, проблема с водой возникла в доме на Коммунистической, 20.

- Горячая вода коричневая с запахом тухлых яиц, это может указывать на содержание в ней сероводорода, - рассказала E1.RU местная жительница. - Если помыть посуду такой водой, остается желтый налет, а волосы после мытья становятся грязнее, чем до, по телу сыпь.

Она отметила, что воду приходится покупать в магазине.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Орджоникидзевской УЖК. Там обещали предоставить комментарий по ситуации позже.