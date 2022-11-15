Чиновников мэрии Екатеринбурга пересадят из Toyota на Lada

Автомобили в гараже администрации города обновляются в среднем раз в 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга закупает машины для чиновников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Из документов следует, что в мэрии начали заменять отслужившие автомобили Toyota продукцией АвтоВАЗа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили и в пресс-службе администрации города.

- Производство автомобилей Toyota в России прекращено. Те, что есть на рынке очень дорогие. Поэтому принято решение для обновление парка приобрести автомобили Lada, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Там также отметили, что автомобили в гараже администрации города обновляются в среднем раз в 10 лет. Для этого ежегодно приобретается 7-8 новых автомобилей.

На сайте госзакупок указано, что на новые машины потратят больше 17 миллионов. Всего будет закуплено 11 автомобилей.