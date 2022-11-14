В Кольцово пассажирка пыталась провезти 120 килограмм одежды Louis Vuitton, Dior и Gucci

Ущерб правообладателям составил 2,8 миллиона рублей. Фото: Уральское таможенное управление

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажирку, которая пыталась провезти 123 килограмма люксовой одежды. Среди брендов были Louis Vuitton, Gucci, Karl Lagerfeld, Dior, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.

- Предприниматель прилетела в аэропорт Кольцово из Стамбула и проследовала в «зеленый» коридор, заявив тем самым, что у нее отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию, - сообщает Уральское таможенное управление.

В шести чемоданах нашли около 300 костюмов, футболок и брюк с бирками дорогих брендов. Фото: Уральское таможенное управление

Однако при досмотре в шести чемоданах нашли около 300 костюмов, футболок и брюк с бирками дорогих брендов. Экспертиза установила, что это не оригинальная продукция. Ущерб правообладателям составил 2,8 миллиона рублей.

На предпринимателя завели дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров). Товары изъяли. Пассажирке грозит не только конфискация одежды, но и крупный штраф.