В уральском поселке пенсионер отключил воду половине дома

На данный момент воды нет в четырех квартирах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Ключи 82-летний пенсионер Павел Яковлевич отключил воду половине дома №1 по улице Достоевского, отрезав трубу в своей квартире. Так он выразил протест против того, что коммунальщики прокладывали новую трубу для холодной воды через его гостиную.

- У меня весь пол сгнил. Я им предлагал завести трубу через туалет, как и должно быть, - рассказал дедушка издания «Егоршинские вести из Артемовского».

До этого трубы были также проложены под полом в гостиной пенсионера. Жильцы дома не согласные с проведением труб через туалет в квартире Павла Яковлевича. Они боятся, что из-за этого может обрушиться угол дома.

Жители дома с ним не согласны, они боятся обрушения угла дома. На данный момент воды нет в четырех квартирах.

Ранее без холодной воды остались жители многоэтажного дома на улице Советской в микрорайоне Пионерский в Екатеринбурге. Они целый месяц жили без холодной воды, которую у них отключили из-за упрямого соседа. Он не пускал в свое жилье для замены труб коммунальщиков.