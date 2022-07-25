В Екатеринбурге житель многоэтажки на месяц оставил соседей без воды

Месяц прожили без воды жители дома в Пионерском поселке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоэтажного дома по улице Советской в микрорайоне Пионерский в Екатеринбурге, целый месяц жили без холодной воды, которую у них отключили из-за упрямого соседа. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Житель одной из квартир не давал доступа в свое жилье для замены труб, поэтому коммунальщики вынуждены были ограничить водоснабжение. Мужчина впустил ремонтников только после того, как в судебные приставы стали ломать двери в его квартиру.

Хозяин жилья проявил агрессию, поэтому справиться с ним смогли только приставы. С местными жителями мужчина общаться не желал. Трубы в квартире наконец-то заменили, после чего воду вернули жильцам.