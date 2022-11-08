Жительница многоэтажки на Вторчермете пожаловалась на агрессивных соседей

Женщина обратилась за помощью к полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница дома на Сухоложской,6 пожаловалась на агрессивных соседей. По ее словам, они не раз угрожали ей и другим жильцам, а 6 ноября подожгли ей дверь.

- В квартире в это время находились двое несовершеннолетних детей. Мама бросила работу и выехала домой, вызвав по дороге полицию и МЧС. Когда приехали правоохранители, сосед с балкона кричал о расправе, что застрелит своих соседей, - рассказала женщина группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Также женщина рассказала, что на следующий день, 7 ноября, пьяный сосед бил ногой ей по дверям и угрожал расправой. Екатеринбурженка обратилась в полицию.

- По сообщениям о противоправных действиях соседей на указанный адрес выезжала группа немедленного реагирования территориального овд. В настоящее время полиция проводит проверку, в ходе которой даст правовую оценку инцидентам, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Кроме того, в полиции отметили, что просят жильцов незамедлительно обращаться в дежурную часть при повторении агрессивного поведения соседей.