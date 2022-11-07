Уральская сеть «Золотое яблоко» откроется в Казахстане

Открытие новой точки пройдет 11 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алматы появится еще один магазин екатеринбургского происхождения. «Золотое яблоко» продолжает расширяться не только по всей России, но и за ее пределами. Новый супермаркет косметики и парфюмерии будет располагаться в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

- С 11 по 13 ноября покупателей будут ждать скидки, подарки, мастер-классы, звездные визажисты, которые будут делать бесплатный макияж и еще много всего, - рассказали в социальных сетях магазина.

Открытие новой точки пройдет 11 ноября. В качестве приглашения компания сняла видео с подписями на казахском языке.Также компания сообщила, что планирует расширять ассортимент в Казахстане, и специалисты уже работают над этим.