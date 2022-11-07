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НовостиНа здоровье7 ноября 2022 8:32

Врач перечислил противопоказания к посещению бани

Кому нельзя ходить в баню – рассказал специалист
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не всем полезно ходить в баню

Не всем полезно ходить в баню

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пульмонолог Олег Абакумов назвал противопоказания к посещению бани. Об этом пишет издание NEWS.ru.

В списке противопоказаний, которые озвучил врач, оказались высокая температура тела, гипертония, сердечнососудистые заболевания, астма, эпилепсия, предрасположенность к появлению тромбов, беременность, кожные инфекции, эпилепсия. Также не стоит ходить в баню, если человек ощущает в ней дискомфорт.

По словам Олега Абакумова, оптимальная температура в бане - от 60 до 90 градусов по Цельсию. Камни в бане можно поливать водой, а вот различные отвары врач использовать не рекомендует. Так, в пиве содержатся твердые смолы, которые признаны канцерогенами, а в квасе есть сера. Этими веществами дышать вредно.

- Даже самые безобидные отвары могут вызвать приступ аллергии, - говорит пульмонолог.