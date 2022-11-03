В Екатеринбурге рецидивист украл с карты женщины больше 60 тысяч

Подозреваемого в краже нашли достаточно, им оказался 29-летний местный житель, который уже попадался на аналогичных преступлениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл с карты 50-летней местной жительницы больше 600 тысяч рублей. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию и рассказала, что потеряла мобильный телефон, к которому и был привязан «пластик», позже она обнаружила пропажу крупной суммы с ее счета.

- При этом, как добавила заявительница, она обратилась в салон сотовой связи, где взяла выписку, по которой обнаружила, что часть средств была списана через Qiwi кошелек, а остальная сумма прошла в качестве оплаты заказа через Интернет-магазин, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого в краже нашли достаточно, им оказался 29-летний местный житель, который уже попадался на аналогичных преступлениях.

- Он сознался в содеянном и при опросе пояснил, что нашел мобильное устройство потерпевшей на улице, Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», - добавили в полиции.