В Алапаевске вандалы нарисовали свастику на администрации и памятнике

Полицейские ищут причастных к вандализму

Очередной всплеск вандализма заметили жители Алапаевского. В ночь с 29 на 30 октября хулиганы разрисовали свастикой городские объекты. Об этом, «КП-Екатеринбург» рассказал юрист Сергей Самков.

- Неизвестные лица чёрной краской нарисовали свастику на воротах администрации. Такая же символика была на памятнике Ленину. Еще были разрисованы и баннеры у колодца милосердия, - рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Сергей Самков.

По словам юриста, полицейские уже начали проверку и прошли по домам, которые находятся напротив администрации, чтобы найти очевидцев. Также сотрудники полиции получили записи с видеокамер.

Напомним, что за осквернение зданий, порчу имущества, общественного транспорта или других общественных мест, предусмотрено уголовное наказание. Хулиганам грозит ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм» в виде штрафа либо арест до трех месяцев.