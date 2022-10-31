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НовостиНа здоровье31 октября 2022 9:15

Врач назвал тяжелые последствия недолеченной простуды

В группу риска попадают несколько категорий граждан
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Врачи рекомендуют не игнорировать простуду и долечивать ее

Врачи рекомендуют не игнорировать простуду и долечивать ее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Простуда, которую не долечил пациент, грозит осложнениями в виде бронхита и гайморита. Именно поэтому не стоит игнорировать кашель и насморк. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-иммунолог Светлана Маркова.

По словам специалиста, не стоит игнорировать нарушения в работе организма пожилым гражданам, а также курильщикам, людям с диабетом и слабым иммунитетом.

Иногда простуда, которую не долечили, переходит в бактериальные инфекции, гайморит и бронхит.

Также издание пишет, что лечение обычной простуды антибиотиками негативно сказывается на иммунитете.