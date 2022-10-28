На Урале из-за нарушения правил пожарной безопасности за ночь погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области из-за нарушения правил пожарной безопасности в ночь с 27 на 28 октября погибли два человека. Оба возгорания произошли в коллективных садах, сообщает МЧС.

Первый пожар произошел в селе Малобрусянское Белоярского городского округа в «Черемушке». На площади 84 квадратных метров вспыхнули два садовых дома и надворные постройки.

- Во время тушения пожара спасатели обнаружили хозяина садового дома без признаков жизни. Позже дознаватель госпожнадзора установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вторая трагедия произошла в Ивделе в саду «Рябинушка». Огонь распространился на площади 30 квадратных метров и уничтожил частный дом. Погибшего обнаружили во время разборки и проливки сгоревших конструкций. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В МЧС отметили, что с начала осени зарегистрировано уже 100 пожаров в садовых товариществах, что почти в два раза больше, чем было в прошлом году за аналогичный период. В МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.