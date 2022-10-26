В отношении перевозчика составлен административный протокол Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле жителям продавали билеты на несуществующий маршрут «Ласточки», в ситуацию вмешалась уральская транспортная прокуратура. Как оказалось, из-за технических работ с 14 по 15 сентября от станции Качканар до станции Нижний Тагил было ограничено движение скоростных поездов.

- Несмотря на это, акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» продолжалась продажа билетов пассажирам на данном направлении. Перевозчиком допущены нарушения закона о защите прав потребителей, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В отношении перевозчика составлен административный протокол по статье «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре». Работа по защите прав пассажиров продолжается.