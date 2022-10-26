Ночь искусств проведут в Екатеринбурге 4 ноября 2022 года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Екатеринбурге 4 ноября 2022 года пройдет акция «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет». В рамках мероприятия уральцы смогут свободно посетить культурные учреждения.
Участниками акции стали Инновационный культурный центр, Дом кино, Театр юного зрителя, Театр Эстрады, Ural Vision Gallery, Щелкунчик и многие другие площадки.
- Жители Свердловской области познакомятся со старинными русскими традициями и с культурой других народов, живущих на территории страны, через народное творчество. Мероприятия акции состоятся в выставочных и концертных залах, библиотеках и домах культуры, музеях и театрах, - объясняют организаторы акции.
Так, например, ТЮЗ проведет своих гостей за кулисы спектакля «Три толстяка». Театр эстрады пригласит любителей свердловского рока познакомиться с историей таких групп как «Агата Кристи», «Чайф», «Смысловые галлюцинации» и «Наутилус Помпилиус». А в Доме кино покажут раритетное советское оборудование.
Подробную программу мероприятий 4 ноября можно узнать на сайте акции.