Дмитрий Медведев на «Уралвагонзаводе» напомнил об уголовной ответственности соисполнителей госзаказа

Политик отметил, что контроль за исполнением госзаказа будет продолжен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Политик проверил выпуск танков в корпорации, а также обсудил вопросы ускорения поставок техники на территории СВО и устранения существующих проблем.

- Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники, - написал Дмитрий Медведев в telegram-канале. - Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной.

Помимо прочего были приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Политик отметил, что контроль за исполнением госзаказа будет продолжен.

Ранее Дмитрий Медведев посещал Свердловскую область в октябре 2019 года. Тогда он занимал пост премьер-министра России и прилетел в Екатеринбург, чтобы принять участие в международной специализированной выставке «Дорога-2019».