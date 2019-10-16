Дмитрий Медведев похвалил Свердловскую область за хорошие дороги

В среду, 16 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург, чтобы лично проверить, как в Свердловской области идут дела со строительством качественных дорог. Также Медведев принял участие в международной специализированной выставке «Дорога-2019».

Инновация в дорожной сфере - наступающее будущееФото: Алексей БУЛАТОВ

На форуме российский премьер похвалил Свердловскую область.

- Ремонт и содержание дорог – федеральный проект. Дорожная сеть предусматривает контракты на семь тысяч объектов. Больше половины из них – дороги местного значения. Те самые дороги, которые ведут к дому, от которых зависит комфорт и благополучие людей, - говорит Дмитрий Медведев. – В этом году из бюджета более 110 миллиардов рублей выделено. Сейчас в большинстве регионов завершается приемка. В Свердловской области почти все закончено. Но далеко не везде так.

Перед форумом премьер провел совещаниеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы федерального правительства, в ряде регионов успели освоить меньше трети выделенных средств. Поэтому главы регионов получили от правительства «по шапке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738181" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев осматривает стенды выставки "Дороги-2019" в Екатернибурге.Корреспонденты "КП" дежурят на месте событийДанил СВЕЧКОВ

- Нужно разобраться, почему это произошло. Приморье, Чукотка и Крым, там сейчас такая ситуация, - резюмировал премьер-министр.

Дмитрий Медведев изучает экспозиции стендовФото: Алексей БУЛАТОВ

На стенде Свердловской области Дмитрий Медведев прогулялся по салону автобуса, работающего на метане. В ближайшие годы они могут появиться на улицах Екатеринбурга. Также премьер обошел еще несколько стендов, осмотрев грузовик-сканер, который на ходу проверяет неровности и изъяны дорожного полотна.

Также на стенде «Автодора» премьеру презентовали макет ЦКАД.

Подробный фоторепортаж визита российского премьера в Екатернибурге смотрите тут.