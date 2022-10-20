Прокуратура обратилась в суд из-за незаконной свалки в Екатеринбурге

В отношении водителя, которого застали во время выгрузки мусора, проводится проверка. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за незаконной свалки на территории логопарка «Кольцовский-2» в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

- Выяснилось, что земельные участки, куда нелегально свозили отходы, в аренде у коммерческой организации, занимающейся строительством, - написал он.

На свалку свозили строительные и бытовые отходы. Вихарев отметил, что уже проводится проверка в отношении водителя, которого застали во время выгрузки мусора. Природоохранная прокуратура пытается добиться очистки территории через суд.

– К сожалению, на окраинах города, подальше от людских глаз недобросовестные граждане чаще всего устраивают незаконные свалки. В практике Свердловского РЭО уже несколько десятков выявленных случаев. Привлечь нарушителей к ответственности непросто, мы рады, когда компетентные органы наши доводы поддерживают, – отметил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Ранее, в июле, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял на контроль ликвидацию незаконных свалок в городе. С начала 2022 года МУП «Спецавтобаза» поступила информация о 237 несанкционированных свалках.