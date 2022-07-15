Орлов взял на контроль ликвидацию незаконных свалок в Екатеринбурге

Свалки появляются, потому что размер штрафных санкций в одну-две тысячи рублей не пугает нарушителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял на контроль ликвидацию незаконных свалок в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- Мы руководствуемся административным кодексом, утвержденным в 2012 году. Эта норма, наверное, давно не пересматривалась, поэтому никто и не боится. Мы будем привлекать все ресурсы УВД, составлять протоколы, - заявил глава города.

Председатель комитета по экологии Артур Зиганшин рассказал, что в 2022 году районные администрации ликвидировали 330 незаконных свалок. Общий вес отходов на них составил больше 1,2 тысячи тонн.

С начала 2022 года МУП «Спецавтобаза» поступила информация о 237 несанкционированных свалках. Из них восемь ликвидированы силами предприятия, еще 12 свалок убрали собственники земельных участков и 28 находятся в работе.

Зиганшин уверен, что свалки появляются, потому что размер штрафных санкций в одну-две тысячи рублей не пугает нарушителей. Орлов поручил ведомствам сформировать регламент действий по пресечению несанкционированных свалок и организации площадок для утилизации отходов.