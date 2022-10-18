ВТБ запустил конвертер бонусов в рубли

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Новым сервисом смогут воспользоваться все участники программы лояльности банка и зачислять конвертированные бонусы на банковскую карту.

Чтобы обменять накопленные мультибонусы на рубли, клиентам ВТБ достаточно зайти в приложение программы лояльности и в разделе «Баланс» указать количество бонусов, которую нужно зачислить на карту по курсу 0,85 рубля за 1 бонус. Конвертировать можно любое количество бонусов, начиная с одного.

Новый сервис доступен всем зарегистрированным участникам программы лояльности ВТБ, в том числе и тем, кто пока не перешел на обновленные условия.

«В мае клиентам ВТБ стала доступна единая система начисления мультибонусов: участники обновленной программы лояльности сейчас получают повышенный кешбэк при оплате покупок в популярных категориях. Это позволило упростить и упорядочить систему накопления вознаграждений, которые обменивались на товары и услуги в каталоге программы. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу клиенту в части распоряжения этими накоплениями – теперь бонусы можно зачислить на карту буквально в несколько кликов и потратить их по своему усмотрению», – отметил Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.

Участники обновленной программы лояльности в зависимости от пакета услуг получают кешбэк от 2% до 4% за оплату покупок картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительное вознаграждение - 0,5% к основному проценту - банк начисляет зарплатным клиентам. Всего с начала года клиенты банка накопили свыше 3 млрд мультибонусов.