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Общество14 октября 2022 14:49

В Нижнем Тагиле для семей мобилизованных граждан ввели новую льготу

Она действует с 1 октября 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Семьи военнослужащих смогут сэкономить на оплате детсадов

Семьи военнослужащих смогут сэкономить на оплате детсадов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для семей мобилизованных граждан в Нижнем Тагиле с 1 октября 2022 года действует новая льгота. Мэрия города освободила семьи мобилизованных от оплаты квитанций за посещение дошкольных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владислав Пинаев.

По данным издания TagilCity.ru, воспользоваться новой льготой смогут порядка 300 семей, проживающих в Нижнем Тагиле. Для оформления положенной льготы нужно предоставить в детский сад справку, которая подтверждает призыв военнослужащего в рамках частичной мобилизации. Этот документ можно получить в военкомате.

Постановление мэра действует до особого распоряжения. Отметим, что сейчас плата за детский сад в Нижнем Тагиле составляет 2 409 рублей в месяц.