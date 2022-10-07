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Общество7 октября 2022 16:52

В Свердловском главке МВД обсудили вопросы спортивного общества «Динамо»

В этом году оно отпразднует 100 лет со дня своего образования
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В главке МВД по Свердловской области прошло заседание Президиума филиала спортивного общества «Динамо». В этом году оно отпразднует 100 лет со дня своего образования.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на собрании обсуждались вопросы по ротации членов Совета и Президиума филиала «Динамо», с избранием делегатов на XXII внеочередную Всероссийскую конференцию.

Генерал Мешков отметил в своем выступлении, что Свердловский филиал «Динамо» является одним из лучших в стране.

- Здесь работает дружная и профессиональная команда единомышленников, способных оперативно решать практически любые задачи, стоящие перед спортивным Обществом, - отметил председатель сообщества, генерал-лейтенант Александр Мешков.

Кстати, за время своего существования в уральском филиале «Динамо» было подготовлено 47 олимпийцев, 13 из которых смогли получить золотые медали на играх.