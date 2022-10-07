Проект начали готовить еще в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Население Екатеринбурга увеличится до двух миллионов человек к 2045 году. Такие планы озвучили в мэрии уральской столицы во время представления концепции территориального развития города, проект начали готовить еще в 2021 году.

- Согласно ориентировочным показателям объемов жилищного строительства, предполагается, что к 2045 году население уральской столицы увеличится до двух миллионов человек. Главные факторы повышения населения: миграция, хорошие условия для труда и естественный прирост, - говорится в документе.

Также проект затрагивает вопросы жилья, инфраструктуры, работы и экологии города.

- При условии наращивания темпов средняя жилищная обеспеченность в границах Екатеринбурга составит 45 «квадратов» на человека к 2045 году. Тем более ежегодно обеспеченность горожан квадратными метрами растет на 0,7 «квадрата» на человека, - добавляют авторы концепции.