В Екатеринбурге уборщица украла у работодателей часы за 200 тысяч рублей

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге домработница украла у работодателей 250 тысяч рублей.

Подозреваемую в квартирных кражах 43-летнюю местную жительницу задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 Кировского района.

- По версии следствия, хозяйка одной из квартир в микрорайоне Пионерский наняла подозреваемую для уборки жилища. Через некоторое время заказчица обнаружила пропажу денежных средств в размере 50 тысяч рублей, находившихся у нее дома, и подала заявление в полицию, - сообщили в в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Еще один клиент этой женщины пожаловался на пропажу из квартиры часов стоимостью около 200 тысяч рублей.

При задержании женщина не стала отрицать вину, но позже заявила, что никакого отношения к кражам не имеет. В отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража».

- Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в ведомстве.