Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 14:52

В Березовском мужчина насмерть отправился газом в своей квартире

Тело 62-летнего уральца обнаружили медики
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По одной из версий, мужчина мог скончаться от отравления газом из-за нарушений правил техники безопасности

По одной из версий, мужчина мог скончаться от отравления газом из-за нарушений правил техники безопасности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Березовском 62-летний местный житель насмерть отравился газом в собственной квартире, которая находится в доме по улице Толбухина. В полицию обратились медики, нашедшие тело уральца утром 28 сентября.

- При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что в жилище имеется газовая колонка. По одной из версий, мужчина мог скончаться от отравления газом из-за нарушений правил техники безопасности, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Специалисты следственного комитета проводят проверку по факту смерти уральца, внешних признаков криминала в этой истории не имеется.

- Опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, проведен осмотр места происшествия и тела умершего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.