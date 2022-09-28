В Березовском мужчина насмерть отправился газом в своей квартире

По одной из версий, мужчина мог скончаться от отравления газом из-за нарушений правил техники безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Березовском 62-летний местный житель насмерть отравился газом в собственной квартире, которая находится в доме по улице Толбухина. В полицию обратились медики, нашедшие тело уральца утром 28 сентября.

- При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что в жилище имеется газовая колонка. По одной из версий, мужчина мог скончаться от отравления газом из-за нарушений правил техники безопасности, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Специалисты следственного комитета проводят проверку по факту смерти уральца, внешних признаков криминала в этой истории не имеется.

- Опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, проведен осмотр места происшествия и тела умершего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.