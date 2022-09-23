Прокуратура защитила права варана, живущего в Екатеринбургском зоопарке

Вольер переделали в сентябре 2022 года. Фото: прокуратура Свердловской области

Свердловская прокуратура защитила права полосатого варана, который живет в Екатеринбургском зоопарке. В его вольере не было нужного укрытия. Зоопарку пришлось переоборудовать его жилище.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения в вольере, обеспечивающей животному защиту от демонстрации и способствующей отдыху животного в соответствии с потребностями его вида, - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

В вольере варана должно быть укрытие, в котором он может прятаться от людей и отдыхать. Фото: прокуратура Свердловской области

По этому поводу Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к зоопарку. Он хотел обязать организацию переоборудовать вольер. Октябрьский районный суд удовлетворил заявление.

Зоопарк подал апелляцию. Однако Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. В сентябре 2022 года Екатеринбургский зоопарк выполнил требования.