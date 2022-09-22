В поселке Тугулым волонтеры ищут пенсионера, пропавшего почти полгода назад

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В поселке Тугулым волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам 83-летнего Афанасия Михайловича Безымянных, который пропал почти полгода назад. Последний раз пенсионер выходил на связь 26 апреля, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, полное телосложение, седые волосы и карие глаза, - сообщают добровольцы.

К сожалению, нет никаких данных о том, во что может быть одет пожилой мужчина. Если вы знаете, где может находиться Афанасий Безымянных, сообщите любую информацию об его местонахождении по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Напомним, накануне в Кировском районе Екатеринбурга пропал 15-летний Тимур Бозоров. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 21 сентября. В день пропажи он был одет в костюм цвета хаки и черные туфли. С собой у него был черный рюкзак. Поисками подростка занимаются волонтеры и сотрудники полиции.