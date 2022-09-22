В Екатеринбурге пропал 15-летний мальчик в костюме цвета хаки

Подросток пропал 21 сентября Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Кировском районе Екатеринбурга пропал 15-летний Тимур Бозоров. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 21 сентября. В день пропажи он был одет в костюм цвета хаки и черные туфли. С собой у него был черный рюкзак. Поисками подростка занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

- Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-02 либо 102 (02), - сообщается в группе ПСО «Прорыв».

Рост Тимура 155 сантиметров, он имеет среднее телосложение, у него светло-карие глаза и светло-русые волосы.

В поискам также подключились волонтеры «ЛизаАлерт». По их данным, Тимур вышел из школы, но дома его так и не дождались. Ранее он не пропадал.

Напомним, ранее мы писали ,что в Екатеринбурге завершились поиски 18-летней девушки, пропавшей 16 сентября.