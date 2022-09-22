Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради съемок фильма

Сцены картины будут сниматься в помещениях и разных узнаваемых уголках уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради съемок фильма «Сломя голову». Свердловская киностудия приступила к работе 22 сентября. Одну из ролей исполнит лидер группы «Звери» Рома Билык. Сцены картины будут сниматься в помещениях и разных узнаваемых уголках уральской столицы.

Во время процесса создания фильма движение транспорта будет закрыто 24, 25, 26 сентября, 2, 11, 12, 17, 18 октября с 07:00 до 23:00 на следующих участках: Бориса Ельцина, Репина, Радищева, Свердлова, Малышева, Татищева, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, криминальная комедия «Сломя голову» расскажет историю скромного преподавателя античной литературы Андрея (Егор Корешков), который случайно становится свидетелем ограбления банка, после чего его спокойная и размеренная жизнь кардинально изменится.