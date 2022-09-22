Под Екатеринбургом из-за аварии собралась многокилометровая пробка

Владельцы машин не могут проехать по выделенным для них полосам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте автомобилисты встали в многокилометровую пробку из-за аварии, владельцы машин не могут проехать по выделенным для них полосам. Сервис «Яндекс-Пробки» оценил длину затора примерно в шесть километров.

- На автодороге произошло ДТП. Организовано движение по обочине в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, - сообщают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Фото: сервис «Яндекс-Пробки»

Напомним, накануне на Челябинском тракте произошло жуткое ДТП. Фура зацепила кран и смяла легковушку так, что она превратилась в груду железа.