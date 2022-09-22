На Челябинском тракте фура зацепила кран и смяла легковушку

Фото: группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online)

На Челябинском тракте произошло жуткое ДТП. Фура зацепила кран и смяла легковушку так, что она превратилась в груду железа.

- Фура зацепила кран во время движения, съехали с дороги, зацепив стоящий на обочине легковой авто, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Фото ДТП опубликовали в группе «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online). По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Напомним, 8 сентября произошло подобное ДТП. Под Екатеринбургом многотонная фура раздавила Lada Largus, которая была припаркована на обочине. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было.