Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 8:04

На Челябинском тракте фура зацепила кран и смяла легковушку

В аварии никто не пострадал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online)

Фото: группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online)

На Челябинском тракте произошло жуткое ДТП. Фура зацепила кран и смяла легковушку так, что она превратилась в груду железа.

- Фура зацепила кран во время движения, съехали с дороги, зацепив стоящий на обочине легковой авто, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Фото ДТП опубликовали в группе «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online). По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Напомним, 8 сентября произошло подобное ДТП. Под Екатеринбургом многотонная фура раздавила Lada Largus, которая была припаркована на обочине. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было.