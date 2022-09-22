Людмила Бабушкина провела совещание с заместителями председателя, председателями комитетов и комиссий регионального парламента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали формировать новое правительство. Так, на ближайшем заседании парламента 27 сентября рассмотрят вопрос о переназначении Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова.

- Поступили предложения губернатора Свердловской области по назначению Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора Свердловской области и Андрея Злоказова министром социальной политики региона, - рассказали председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, Алексей Шмыков был назначен первым заместителем губернатора Свердловской области осенью 2021 года, Андрей Злоказоа возглавляет минсоцполитики региона с 2012 года. Кандидатуру последнего уже рассмотрел комитет Законодательного Собрания и высказался в поддержку его назначения на этот пост. Предложение по назначению Алексея Шмыкова обсудят на фракциях политических партий.

Правительство Свердловской области 19 сентября в полном составе ушло в отставку. Процедура ухода в отставку является стандартной - правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день вступления его в должность.