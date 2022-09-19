Свердловское правительство ушло в отставку

Правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день вступления его в должность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области 19 сентября в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- По решению Евгения Куйвашева члены кабинета министров продолжат работу: до сформирования нового состава правительства они будут исполнять свои обязанности, - говорится в сообщении.

Процедура ухода в отставку является стандартной. Правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день вступления его в должность.

19 сентября в Театре Эстрады прошла инаугурация Евгения Куйвашева. Он уже третий раз подряд занимает пост главы региона. По итогам выборов, которые состоялись 11 сентября 2022 года, он набрал наибольшее количество голосов избирателей - 65,78%.

Перед тем, как приехать на инаугурацию, Куйвашев принял участие в молебне в Ново-Тихвинском монастыре в Екатеринбурге. Знак губернатора ему вручила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила.