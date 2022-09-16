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Общество16 сентября 2022 11:00

Число жителей Ямала сокращается

Росстат озвучил тревожные цифры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Население Ямала стало меньше

Население Ямала стало меньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения. Судя по озвученным цифрам, население Ямала сокращается. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Так, по итогам предыдущей переписи 2010 года в ЯНАО проживало 522 тысячи человек, а по данным переписи 2020 года, в регионе проживало всего 510 тысяч человек.

На Ямале стало меньше мужчин, а вот женщин больше. Также в регионе выросло доля городского населения. Так, например, число жителей Салехарда подросло на 5,1 тысячи человек. На 3 тысячи человек увеличилось число жителей Нового Уренгоя, а вот в Ноябрьске местное население уменьшилось на 10 тысяч человек.