Уральца за попытку дать взятку полицейским оштрафовали на 1,3 млн рублей

Фото: СК по Свердловской области

В Ирбите суд вынес приговор 22-летнему Александру Бородину, пытавшемуся дать взятку сотрудникам ГИБДД 24 марта 2022 года. Мужчина сел пьяным за руль, причем во второй раз, и хотел избежать ответственности.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, молодого человека задержали за рулем Audi Q7. Он пытался откупиться от полицейских купюрами различного достоинства на сумму около 32 тысяч рублей. Однако инспекторы ДПС взятку не приняли и сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Как отметили в СК по Свердловской области, следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

Александр Бородин свою вину признал полностью. По решению суда он должен будет заплатить штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Кроме того, его лишили водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.