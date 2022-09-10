Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 9:44

Муж героини шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска ответил на критику жителей города

Он заявил, что гордиться супругой, которая смогла стать мамой
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Наталья Попова стала участницей нового сезона. Фото: скриншот видео телеканала «Ю»

Наталья Попова стала участницей нового сезона. Фото: скриншот видео телеканала «Ю»

Жительница Краснотурьинска Наталья Попова стала участницей шоу «Беременна в 16». После появления в интернете рекламного ролика нового сезона жители города затравили ее в соцсетях. На критику ответил муж Натальи Сергей Гофман.

- Позорище малолетнее просто. Делать детей - много ума не надо, - написал один из комментаторов в группе «Краснотурьинск» во «ВКонтакте».

Также жители города писали, что семья молодых родителей будет неблагополучной. Они утверждали, что пара будет сидеть на шее у своих родственников.

- Ребенок появился для того, чтобы дарить счастье. Мы планируем хорошо воспитывать своего ребенка, и в шоу мы снимались для того, чтобы все видели, что в 16 лет быть родителями - это нормально, - ответил комментаторам Сергей.

Он подчеркнул, что гордиться своей супругой, которая смогла стать мамой в 16 лет.