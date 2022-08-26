В Академическом районе к учебному году откроется новая школа на тысячу человек

Кстати, четыре года назад именно в Академическом появилась самая большая школа города и региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга к новому учебному году откроется школа № 123 на улице Академика Парина. Планируется, что здесь смогут учиться сразу 1100 человек.

- До начала нового учебного года остались считанные дни. Так что в целом неделя оказалась посвященной этому. Я провожу серию выездов в образовательные учреждения, проверяю их готовность к учебному процессу, - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги минувшей рабочей недели.

По словам градоначальника, в среду после капитального ремонта состоялось открытие детских садов № 301 и 373.

Кстати, четыре года назад именно в Академическом появилась самая большая школа города и региона. Суммарная численность учащихся учреждения составила около трех тысяч человек