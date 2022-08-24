Элджей не успел закончить альбом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отменили концерт Элджея. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» мероприятия, а также на странице репера в соцсети.

- К сожалению мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированые даты. Ждите новые анонсы и берегите себя, - рассказал Элджей.

Напомним, ранее мы писали, что Элджей отменил свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться в феврале, из-за ситуации на Украине.